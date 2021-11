Anche il Superga riapre: tutto pronto per partire con show da sold out

Nichelino riabbraccia il suo teatro dopo quasi due anni di difficoltà: la stagione che il palco del Superga si appresta ad affrontare è ricca di grandi nomi, di grandi spettacoli, di grandi eventi per cui la piena capienza del 100 per cento sarà necessaria. I numeri parlano chiaro: con 22 spettacoli in programma – 16 in cartellone al teatro e sei concerti nel Salone d’onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi – il Superga riparte tra commedie, concerti, musical, lirica, stand up comedy, teatro d’autore e spettacoli di teatro ragazzi. «A distanza di più di un anno dalla prima chiusura – spiega Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo – siamo consapevoli di quanto assenza, incertezza, malattia, transitorietà, fragilità, isolamento e distanza continuino a fare parte della realtà con cui ognuno è chiamato quotidianamente a confrontarsi. Il teatro non ha mai smesso di interrogarsi sul senso dell’essere al mondo».

Nella scorsa stagione la struttura di Nichelino è stata tra le prime a ripartire, lavorando per rendere possibile la fruizione in streaming degli spettacoli: «Ora siamo pronti ad aprire di nuovo le porte del teatro, ad accogliere gli spettatori e a sostenere il valore sociale della cultura», aggiunge il Sindaco Giampiero Tolardo.

Dopo aver ospitato Lello Arena, il Superga domenica 5 dicembre attende l’Harlem Gospel Choir, il coro gospel più famoso d’America e tra i più celebri al mondo. Tutto dicembre sarà da seguire: venerdì 10 spazio alla stand-up comedy con Stefano Rapone, uno dei più apprezzati comici emergenti, autore del Trio Medusa e già al lavoro con la Gialappa’s Band e Valerio Lundini. Mercoledì 15 tocca al Gran Concerto di Natale della Filarmonica San Marco, tra le più promettenti realtà musicali italiane, guidata da Matteo Dal Maso. Infine, domenica 26 l’appuntamento sarà con “Il Gruffalò”, il personaggio creato da Julia Donaldson e Axel Scheffler.

Nel 2022 la qualità non cala, anzi: tra i nomi in arrivo a Nichelino anche Gabriele Vacis (alla regia di uno spettacolo con le musiche di Fabrizio De André), Enrico Bertolino, le Sorelle Marinetti, Corrado D’Elia, Alessandro Fullin e Arianna Porcelli Safonov. Per festeggiare al meglio la riapertura è stata allestita anche la mostra “Sergio Minero. Prima del Viaggio”, esposizione di una serie di opere realizzate dal pittore piemontese Minero tra la metà degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta.

Il Teatro Superga propone prezzi variabili in base al periodo di acquisto e alla quantità di spettacoli scelti in un’unica volta: si va dai 30 euro degli spettacoli lirici ai 15 della prosa ma esistono forme di mini-abbonamento e offerte di vario tipo. Informazioni sul sito www.teatrosuperga.it