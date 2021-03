Anche il gatto ora ha il Covid

Che la nostra sanità abbia la febbre alta, lo dicono i numeri. E pure la decisione di trasformare anche le Molinette in un ospedale Covid, nonostante si fosse deciso di salvaguardare questo centro di eccellenza dalla pandemia per dedicarlo ai malati non Covid. Ossia alle urgenze, agli esami improcrastinabili e alla normale assistenza come se fosse un ’isola nel mare magnum della pandemia. Un progetto naufragato sotto la spinta dei contagi e dei ricoveri che hanno dirottato qui i pazienti per cui non c’erano più letti altrove. Salta tutto, o quasi. La terza ondata è peggio della seconda e pure della prima. E il Piemonte e soprattutto Torino si ritrovano in una situazione di grande emergenza. Lo dicono, tanto per cambiare, i dati relativi alle terapie intensive. Sulla carta, a rileggere i documenti del novembre scorso, le postazioni dovrebbero essere 774, grazie alle 160 acquistate dalla Regione visto che non arrivavano i soldi di Arcuri. Ma sono 549 quelle effettivamente utilizzabili. E le altre? La risposta la dà il professor Sergio Livigni dell’Unità di crisi: «Qualche ospedale le ha attivate, altri no». Una pietra che cade su un corpo sanitario già martoriato e che suggerisce altre domande. Perché le Asl vanno in ordine sparso? A chi spetta coordinare queste indispensabili azioni? Le domande cadono nel vuoto. E continuiamo a sentirci ripetere che si deve aprire l’ospedale da campo del Valentino. Dimenticando che per rianimare quei tendoni servirebbero persone: medici e infermieri che verrebbero tolti proprio alle Molinette visto che nessuno ha pensato ad assumerne di nuovi. Siamo alle solite, alle promesse sbandierate come salvavita, e poi tradite da inefficienza e burocrazia. Il gatto si morde la coda e, poverino, qualche volta può ammalarsi pure lui di Covid.

