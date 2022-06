Anche i cani soffrono per il gran caldo: troppo esercizio potrebbe essere fatale

Il riscaldamento globale sta condizionando sempre di più la vita sulla Terra, ma gli esseri umani non sono gli unici a subire gli effetti di questa catastrofe naturale. Vanno ricordati anche i gravi effetti sulla salute degli amici a quattro zampe, soprattutto in merito al “colpo di calore” dei cani. Basti pensare che, secondo quanto illustrato da uno studio Scientific Reports condotto da un pool di docenti della Nottingham Trent University pubblicato da Nature, è emerso un tasso di poco superiore al 14% come indice di mortalità nei cani che hanno subìto questa patologia: un’emergenza acuta caratterizzata da un aumento della temperatura corporea superiore ai 41°C che si verifica con maggiore frequenza durante l’estate con afa e climi torridi.

I fattori di rischio

Ma quali sono i fattori che determinano questo grave pericolo: una nuova ricerca pubblicata su Vet Times ha dimostrato che l’esercizio eccessivo in estate rappresenta il 74% dei casi, il 13% è riferibile al mero caldo insopportabile e il 5% ai cani rinchiusi in un veicolo. Ma non è tutto: più di un terzo dei proprietari di cani brachicefali, che soffrono maggiormente questa condizione a causa del cranio allargato e di una particolare conformazione dell’apparato respiratorio, ha riferito che la termoregolazione è un problema per il proprio animale: secondo questa ricerca i bulldog inglesi, infatti, hanno 14 volte più probabilità di soffrire di malattie legate al calore rispetto ai Labrador, mentre i bulldog francesi rischiano sei volte di più.

Le razze

Esiste anche una classifica delle dieci razze canine più soggette al “colpo di calore” ed è stata pubblicata da Bloomberg Green: al primo posto c’è lo Chow Chow, seguito da Bulldog Inglese e Bouledogue Francese, a seguire Dogue de Bordeaux, Greyhound, Cavalier King Charles Spaniel, Carlino, English Springer Spaniel, Golden Retriever e Boxer. Per fortuna non capita così spesso, ma essere abbandonati in auto sotto il sole potrebbe essere fatale per gli animali: a questo proposito Peta dal 2018 sul proprio sito monitora il numero dei cani che non ce l’hanno fatta per questa grave dimenticanza dell’uomo e il numero dei salvataggi: nel 2021 le morti accertate sono state 28 e i salvataggi ben 96.