Anche Grasso e Saluzzo al convegno sulla mafia a Torino [FOTO]

È in corso nella Sala conferenze del Museo Egizio di Torino il convegno sul terma “Lo sviluppo economico come antidoto alle mafie”, moderato dal professor Rocco Sciarrone, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il trentesimo anniversario della Direzione Investigativa Antimafia, articolazione della Pubblica Sicurezza. Le celebrazioni, in 22 tappe, si concludono proprio a Torino, dove da oggi al 30 maggio è previsto anche l’allestimento della mostra “Antimafia Itinerante” presso Palazzo Carignano.

Presenti al convegno il direttore della Dia Maurizio Vallone, il senatore Pietro Grasso, il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino Francesco Saluzzo, il direttore del Museo Egizio Christian Greco. Era annunciata anche la presenza di Gian Carlo Caselli in qualità di presidente del Comitato scientifico della Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, e del presidente di Libera don Luigi Ciotti, che invece sono assenti al convegno.