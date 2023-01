Anagrafe, finiti i posti. Ma se ti svegli all’alba forse riesci a prenotare

Ogni giorno un torinese si alza e sa che dovrà correre più veloce degli altri per accaparrarsi un appuntamento per rinnovare la carta d’identità. In tanti – troppi – ci segnalano di aver perso questa corsa contro il tempo e contro l’anagrafe di Torino. «Possono riprovare il giorno dopo» spiegano da Palazzo Civico, chiarendo come funziona il sistema che si cela dietro al portale di prenotazione dei documenti, che si blocca automaticamente raggiunto il limite massimo di posti. «Ogni giorno mettiamo a disposizione trecento appuntamenti nei 45 giorni successivi» spiegano i tecnici del Comune dell’Ufficio Anagrafe. «In questo modo non si aspetta più mesi e mesi per fare un documento. Il massimo di attesa è 45 giorni». Posto che si riesca a prenotare. «Noi mettiamo a disposizione trecento slot al giorno, tutti i giorni» conferma l’assessore con delega ai Servizi Anagrafici Francesco Tresso. «Finiti quelli, il sistema si chiude automaticamente» aggiunge. E lo sa bene chi, negli ultimi giorni, si è trovato di fronte al lucchetto chiuso abbinato alla schermata che recita: «La sede non offre al momento disponibilità per prenotare un appuntamento. Si prega di riprovare in un secondo momento». Un motivetto che si ripete invariato per qualsiasi sede anagrafica torinese che viene selezionata. «La piattaforma di prenotazione non è nostra. È del Ministero. Abbiamo un ’interlocuzione complicata con Roma» chiarisce ancora Tresso. «Ora la procedura informatica è veloce, ma ha qualche baco» ammette l’assessore. La richiesta di appuntamenti è stata particolarmente alta – confermano dagli uffici anagrafici – ma dovrebbe «normalizzarsi» con il passare del tempo e con l’erosione graduale delle carte d’identità arretrate da smaltire. «Abbiamo ereditato 30mila documenti ancora da fare» ricorda Tresso. L’arretrato ora ammonterebbe a meno di 13mila pratiche. Nel frattempo, il Comune fa sapere di allargare il bacino di posti prenotabili anche per le giornate di sabato. «È un modo per accelerare i tempi».