Amrabat apre a Juric: «Un secondo padre»

La falla sulla fascia sinistra si è riaperta, il Toro ha già perso l’unico acquisto centrato in questa finestra invernale di trattative. Il presidente Cairo e il dt Vagnati avevano consegnato a Juric un nuovo esterno mancino, ma la sua avventura in granata è finita ancor prima di cominciare per davvero: Fares dovrà operarsi e il rientro è previsto non prima di sei mesi, ora in via Arcivescovado pensano a come muoversi. Perché se era stato preso un laterale sinistro, evidentemente l’allenatore aveva espresso la necessità di un innesto in quel ruolo. Sul taccuino di Vagnati c’è il nome di Lazovic, ritenuto però incedibile dal Verona, e pure quello di Nandez, per il quale la trattativa sta entrando nel vivo. Nelle ultime ore, però, c’è da registrare l’inserimento del Napoli, ma con il Cagliari sta nascendo un vero e proprio asse. Seppur in operazione slegate, si sta sbloccando la seconda cessione del mercato di riparazione: Baselli è davvero ad un passo dallo sbarco in Sardegna. Il centrocampista, uno dei positivi al Covid-19 delle ultime settimane, si è negativizzato e sta aspettando gli ultimi passaggi burocratici prima di passare definitivamente al Cagliari. Kone e Linetty stanno entrando nel mirino di alcune pretendenti: il canterano piace all’Alessandro, il polacco è da sempre il pallino di Giampaolo e ora potrebbe richiederlo per ricostruire la sua Sampdoria pericolante. Per quanto riguarda l’attacco, invece, continuano i contatti per Pellegri, figlio dell’attuale team manager che potrebbe abbracciare il figlio nella famiglia granata. Prima serve che il Milan lo riscatti dal Monaco, poi si potrà discutere di un eventuale prestito con diritto di riscatto. E anche Seck è finito nel mirino: «Interessa al Toro, ma serve un’offerta importante» ha dichiarato Tarantino della Spal. Intanto, da Amrabat sono arrivate parole al miele per Juric: «Per me è come un secondo padre, ma non ho avuto contatti con lui», per ora.