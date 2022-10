Amoroso: «Che bello vedere ai concerti fan di tutte le età»

Quindici anni di carriera, duecento concerti e una vita, come la definisce lei stessa, anche in una canzone, finora “a colori”. Dopo un’estate da urlo con lo strepitoso successo del concerto allo stadio di San Siro – con cui è diventata la seconda donna italiana, dopo Laura Pausini a esibirsi allo stadio Giuseppe Meazza di Milano -, Alessandra Amoroso è frizzante come sempre ed è già pronta per il suo “Tutto accade tour” che partirà a novembre nei palazzetti italiani. E anche se di concerti alle spalle ne ha davvero tanti, la cantante salentina è emozionata come la prima volta e l’allegria non le manca mai: «Ci lavoro da un bel po’ a questa nuova tournée e posso anticipare che la scaletta stavolta avrà un sapore diverso». E sicuramente i torinesi che andranno al suo concerto, il 17 dicembre al PalaAlpitour, apprezzeranno il risultato. Anche perché il pubblico di Alessandra Amoroso è intergenerazionale: sotto il suo palcoscenico cantano adolescenti, ma anche le loro mamme e nonne … «Si, è vero ed è una soddisfazione enorme vedere ai miei concerti gente di ogni età – ha commentato la cantante salentina in esclusiva a TorinoCronaca -. Io sono un po’ figlia, un po’ nipote e allo stesso tempo zia di tutti. A dimostrazione che la musica davvero non ha età».

A Torino è già stata diverse volte, conosce un po’ la nostra città?

«A dire il vero conosco il palazzetto, così come quello di tante altre città. Questo lavoro ha i suoi pro e i suoi contro. Il tempo è davvero poco e il massimo che riesco a fare di solito è una breve passeggiata vicino a dove mi esibisco. Ma mi sono ripromessa che quando sarò un po’ più libera, organizzerò un viaggio e girerò tutta l’Italia per conoscere meglio le città in cui canto e che di solito vedo di sfuggita. Tra queste anche Torino ovviamente».

Com’è cambiata Alessandra dal 2009, cioè da quando ha vinto “Amici”, il talent di Maria De Filippi, che ha contribuito a lanciarla nel mondo della musica, ad oggi?

«È cambiato tutto. Allora ero una ragazzina, oggi, a 36 anni, ho accumulato tante esperienze, mi sono fortificata e posso dire davvero di avere avuto, fino ad ora, una vita piena di colori. Tuttavia questo lavoro, come tutti gli altri, ha il rovescio della medaglia: mi ha dato tanto ma mi ha anche tolto tanto. Però io sono una persona positiva e amo vedere in primis ciò che mi ha dato».

Il concerto di San Siro, a luglio, che ha visto lo stadio gremito, con oltre 42mila persone, è stato per lei un’iniezione di immenso amore e affetto da parte del suo pubblico. Alla faccia di tutta la polemica nata per quel selfie rifiutato a una fan, mesi fa…

«Ma infatti, se posso essere sincera, tutta quella storia da 0 a 10 mi ha toccato 3: proprio perché so di avere un rapporto splendido con il mio pubblico e so di essere da sempre onesta e coerente. Il caos è nato perché il video pubblicato dalla ragazza del mancato selfie, è stato tagliato ad hoc – e io so anche da chi – ed ha iniziato a circolare sul Web. Lei tra l’altro non lo aveva fatto per accusarmi, bensì per sottolineare la sua felicità per il fatto che ci fossimo parlate. Ma ripeto, la polemica non mi ha toccato più di tanto. Diciamo che, da questo polverone, ho imparato quanto possono essere cattive le persone».