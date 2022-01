Amore, solitudine o semplice richiamo: ecco i motivi per cui il nostro cane ulula

Il cane utilizza l’ululato per richiamare i propri simili, di solito, quando viene lasciato solo. Ma può succedere che anche la musica, il telefono o le campane provochino i cani che ululano. Vediamo le ragioni alla base di questo comportamento.

L’attenzione

Alcune volte l’ululato può essere usato da Fido come un richiamo, per rispondere a un umano, ma, molto più spesso, all’ululato di un altro cane o ad uno strumento che gli è sembrato tale, come l’allarme di un’automobile o le campane. Perciò può succedere che il cane ululi quando mettiamo su la musica o quando cantiamo: è un modo come un altro per interagire con noi: per lui, è un momento di aggregazione. Ma capita anche che i cani che ululano, lo facciano per eccessiva vivacità, per gioco, per eccitazione. I cani da caccia, ad esempio, lo usano per avvisare il padrone sulla posizione della preda.

In calore

Essendo un richiamo, può capitare che il cane ululi quando è in calore. Sono i maschi a farlo, ma non ha una valenza sessuale, è più una “risposta” ai feromoni che annusa nell’aria. Ma il cane ulula anche quando viene lasciato solo per molto tempo; potrebbe essere dovuto al bisogno d’affetto, oppure può essere il suo modo di comunicare la mancanza di qualcosa, magari un gioco o l’acqua.

Cosa fare

Se il cane ulula per solitudine, è importante fargli capire che non lo si sta abbandonando. Meglio evitare gesti troppo scenografici quando si sta uscendo, come coccole, saluti, rassicurazioni e feste, così da alleggerirgli il carico emotivo. Può anche essere utile lasciargli un giocattolo o due, di modo che possa distrarsi fino a quando non rientrate. Per evitare che lo faccia di notte, potrebbe bastare tenerlo al chiuso, assicurandosi però che il suo spazio sia sempre ben ventilato. Se il cane si trova in un luogo angusto o desidera uscite più frequenti, è importante trovargli una nuova sistemazione: più ampia, più pulita, più assolata o più in ombra. E allungare il consueto giretto, oppure portarlo a fare pipì una volta in più.