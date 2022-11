“Amore + Iva”, il nuovo spettacolo di Checco Zalone

Si può decisamente definire come l’evento teatrale dell’anno: il ritorno di Checco Zalone sui palcoscenici più prestigiosi di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo, un vero one-man-show dal titolo ‘Amore + Iva’, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino.

Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, il tour durerà un anno: il debutto sarà a Firenze, al Pala Wanny (dall’8 al 12 novembre 2022).

Le altre date a oggi confermate: Bologna, Europauditorium (21 e 22 novembre); Conegliano, Zoppas Arena (25 novembre); Trieste, Politeama Rossetti (28 e 29 novembre); Ravenna, Pala De Andrè (4 e 5 dicembre); Torino, Teatro Colosseo (dall’8 al 16 dicembre). Nel periodo natalizio lo spettacolo approderà a Milano, Teatro degli Arcimboldi (dal 20 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023).

Nel 2023 il tour toccherà: Napoli, Teatro Augusteo (dal 18 al 25 febbraio). Sanremo, Teatro Ariston (il 3 e il 4 marzo); Roma, Teatro Brancaccio (dall’8 al 29 marzo). Montecatini, Teatro Verdi (31 marzo e 1 aprile); Bologna, Teatro Europauditorium (11 e 12 aprile). Pesaro, Vitrifrigo Arena (15 aprile).

Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio sull’iconico palcoscenico dell’Arena di Verona che ospiterà le prime date della stagione all’aperto. A seguire, Benevento, Arena Musa (25 giugno); Lamezia Terme, Stadio G. d’Ippolito (4 luglio); Capaccio-Paestum, Planet Arena Templi di Paestum (3 agosto); Santa Margherita di Pula, Forte Arena (12 agosto).

Ma è talmente tanta la richiesta e la voglia di vedere questo nuovo spettacolo di Zalone che le date del tour saranno molte altre e quindi il calendario è in continuo aggiornamento. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma TicketOne.

Il tour sarà l’occasione per l’artista di riabbracciare dal vivo il pubblico dopo aver battuto tutti i record di incassi della storia del cinema italiano e a undici anni di assenza dalle scene teatrali: tanto è trascorso infatti dal ‘Resto Umile World Tour’.

‘Amore + Iva’ è uno spettacolo totalmente inedito in cui racconti, imitazioni, musica e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dagli italiani.

Checco Zalone porterà in scena storie e personaggi che permetteranno di ridere di se stessi e degli altri, declinando la sua arte creativa su diversi registri attraverso un uso sapiente dei tempi comici, della fisicità e dell’espressività.

Ha uno stile personalissimo e inimitabile, un linguaggio di certo dissacrante, ma sempre incisivo e originale nel raccontare la realtà. Non mancheranno, nello spettacolo, riferimenti all’attualità, all’evoluzione e al cambiamento dei costumi. Performer completo, anche cantante e musicista, Zalone coinvolgerà gli spettatori tra risate e buon umore, creando tuttavia varchi anche per la riflessione e persino per la commozione. Sul palco, con lui 4 musicisti (Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso) e due performers (Alice Grasso e Felicity).