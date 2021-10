Amministrative a Torino: alle 12 affluenza del 9,6%, candidati al voto

Primo dei due giorni di elezioni amministrative a Torino: dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani i cittadini torinesi saranno chiamati ai seggi per la scelta dell’elezione diretta del Sindaco (tra i 13 candidati) e il rinnovo del Consiglio Comunale e dei Consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

AFFLUENZA AL 9,62%

Alle 12 sono ufficiali i primi dati sull’affluenza alle urne, che si attesta al 9,62%, in calo rispetto alle ultime elezioni del 2016 (all’epoca fu del 14,06%, ma si votava solo di domenica).

CANDIDATI AL VOTO

In mattinata si sono susseguiti ai vari seggi anche alcuni dei candidati a sindaco di Torino. Paolo Damilano, candidato per il centrodestra, ha votato al seggio 770 allestito presso il liceo Alfieri in compagnia dei genitori e dei figli più grandi. Stefano Lo Russo, candidato per il centrosinistra, ha invece votato al seggio 108 alla scuola elementare Eugenio Montale. Presente al seggio 23 (liceo Volta) il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle e i Verdi, Valentina Sganga.