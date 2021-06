Ammazzato in cantina, rintracciato il fratello della vittima: era in Veneto

E’ stato rintracciato, ieri in serata, in Veneto, Carlo Pellegrini, fratello 48enne di Enrico, 52, l’uomo ritrovato priva di vita, ieri pomeriggio nella cantina di un’elegante abitazione di via Principi d’Acaja 38, tra piazza Benefica e il Palazzo di giustizia, a un tiro di schioppo dalla stazione ferroviaria di Porta Susa, nel quartiere Torino Cit, con un coltello conficcato in un occhio. Probabilmente era morto già da qualche giorno.

POSIZIONE AL VAGLIO DEGLI INVESTIGATORI

I carabinieri, che stanno indagando sull’omicidio, coordinati dalla pm Delia Boschetto, stanno ora vagliando la posizione dell’uomo il quale, nelle prossime ore, sarà ascoltato dagli investigatori dell’Arma: a loro potrà chiarire alcune voci secondo le quali ci sarebbe stato un litigio con il fratello. Fino a ieri notte il 52enne sembrava scomparso nel nulla. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti.