E’ stato rintracciato, ieri in serata, in Veneto, Carlo Pellegrini, fratello 48enne di Enrico, 52, l’uomo ritrovato senza vita ieri pomeriggio nella cantina di un’elegante abitazione di via Principi d’Acaja 38, tra piazza Benefica e il Palazzo di giustizia, a un tiro di schioppo dalla stazione ferroviaria di Porta Susa, nel quartiere Torino Cit, con un coltello conficcato in un occhio. Probabilmente era morto già da qualche giorno.

AGGIORNAMENTO (12:34): FERMATO IL FRATELLO DELLA VITTIMA

La Procura della Repubblica di Torino, sulla base delle risultanze investigative prodotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell’Arma del capoluogo piemontese e della Compagnia Torino San Carlo, ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Carlo Pellegrini, fratello della vittima che è stato rintracciato ieri sera in Veneto: è lui il presunto autore dell’omicidio.

