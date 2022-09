Amici Fondazione Ordine Mauriziano: ecco tutte le iniziative di “Presente!”

L’associazione culturale Amici della Fondazione Ordine Mauriziano (AFOM) torna a svolgere attività sul territorio organizzando una serie di iniziative e incontri in presenza rivolti ai più giovani e alle loro famiglie. L’impossibilità nei mesi scorsi, causa pandemia, di compire gite per conoscere i Beni Artistici e Culturali del territorio ha spinto AFOM a sviluppare il progetto “Presente!” per promuovere alcuni importanti e affascinanti luoghi di interesse pubblico del territorio come la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, la Palazzina di Caccia di Stupinigi e l’Abbazia di Staffarda, offrendo così dei preziosi momenti di socializzazione alla cittadinanza.

L’Associazione ha quindi messo a punto azioni differenti nell’articolazione del suo progetto: la realizzazione di quattro libri per bambini/ragazzi su tematiche trasversali che mettono in connessione i Beni della Fondazione Ordine Mauriziano con altri monumenti del Piemonte, creando così un circuito culturale e anche turistico grazie anche all’istituzione di una serie di laboratori didattici gratuiti nelle scuole dei comuni sui quali si trovano i beni della Fondazione Ordine Mauriziano (Nichelino, Rosta, Buttigliera Alta, Revello) e nelle scuole di Torino; l’organizzazione giornate di presentazione per ciascuno dei libri pubblicati in ognuno dei Beni (Stupinigi, Ranverso, Staffarda), con animazioni e giochi di tipo storico ed artistico; la realizzazione di video emozionali per una presentazione più ampia dei luoghi e delle tematiche inerenti e di alcuni pannelli esplicativi con QR Code con rimandi a brevi video di presentazione (audio e immagini); una descrizione dei percorsi devozionali che partono dalla Sacra di San Michele e passando dalla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso vanno verso Roma e Monte Sant’Angelo oppure verso Mont-Saint-Michel; l’organizzazione di un contest a cui parteciperanno i lavori prodotti dai ragazzi durante i laboratori. Il progetto “Presente!” verrà presentato martedì 27 settembre alle ore 17,00, presso Educatorio della Provvidenza (corso Trento, 13).