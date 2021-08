Amichevole in famiglia per la Juventus contro gli Under23

Ultimo test amichevole per la Juventus targata Allegri che si impone 3 – 0 nella partitella in famiglia contro gli Under23 della Juve che quest’anno parteciperanno al campionato di serie c, allenata da Zauli. Il match quest’anno si è svolta non nella solita location di Villar Perosa ma alla Continassa.

Le reti tutte nel primo tempo; a segno Dybala, Morata e Ramsey.

Secondo tempo a reti inviolata con il solo Ranocchia che sfiora il poker.

Assenti per la Juventus il neo acquisto Locatelli, Cuadrado, Ronaldo, Perin e Kaio Jorge.

Domenica in campo per la prima di campionato contro l’Udinese.