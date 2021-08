Amichevole con l’Under 23, ultimo test prima di Udine

Allenamento al mattino, ieri, per la squadra di Massimiliano Allegri al Jtc della Continassa. Continua così la fase di avvicinamento all’esordio in campionato della squadra bianconera, che domenica alle 18:30 se la vedrà in trasferta alla Dacia Arena contro l’Udinese di Ivan Gotti per la prima partita del campionato 2021/2022.

E oggi alle 18 sul terreno di gioco del Jtc proprio Allegri farà le prove generali per la sfida contro i friulani. Una sfida che vedrà i bianconeri con gli uomini contati proprio a centrocampo, ben venga dunque Manuel Locatelli.

Per l’esordio in campionato Allegri non avrà a disposizione lo squalificato McKennie, senza dimenticare gli infortuni di Arthur e Rabiot. Per questo è facile ipotizzare che a centrocampo agiranno Ramsey, Bentancur e Bernardeschi. Oggi alle 18, contro l’Under 23 ne sapremo di più.