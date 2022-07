Amianto e rimozione intonaco: in autunno cantieri nelle scuole

Proseguono le operazioni di monitoraggio e mappatura dei vecchi edifici scolastici della Circoscrizione 7, che presto saranno oggetto di numerosi interventi di manutenzione e rinnovamento pianificati dagli uffici tecnici della Città. Un programma folto con numerosi lavori previsti per l’anno corrente, necessari per garantire la sicurezza di studenti e del personale scolastico, e quando possibile per migliore le condizioni estetiche di edifici che ormai hanno abbondantemente superato i 40 anni di età.

«Stiamo agendo basandoci su tre indici di priorità», spiega l’assessora con deleghe all’Edilizia scolastica Carlotta Salerno, «il primo indica la necessità di interventi urgenti di manutenzione ordinaria, mentre il secondo e il terzo riguardano operazioni di riqualificazione e rinnovamento attuabili nel medio-lungo periodo». I lavori riguardano la maggior parte degli edifici scolastici sul territorio, e hanno come obiettivi principali la rimozione dell’amianto (nei pochi locali in cui non è ancora stata completata) e quello delle fibre artificiali vetrose, il controllo dei sistemi antincendio, degli impianti e dei sistemi di sicurezza, e infine l’esecuzione di interventi ad hoc per eliminare la caduta di pezzi di intonaco dai muri. In programma anche svariate attività di manutenzione straordinaria, tra cui la revisione delle finestre dell’Istituto Comprensivo di via Ricasoli 30 e quella delle uscite di sicurezza della scuola Edmondo De Amicis in via Masserano 4, più ulteriori lavori di efficientamento energetico, tra cui quelli già avviati presso la scuola Spinelli di via San Sebastiano Po 6 e alla Chagal di via Cecchi. I lavori inizieranno i autunno e si concluderanno entro fine 2022. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, bisognerà aspettare circa un anno.