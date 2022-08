Ambra: «Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore»

Una fenice sempre pronta a risorgere dalle sue ceneri, ma ancora con mille problemi a dare giudizi su se stessa, figuriamoci sugli altri. Eppure Ambra Angiolini da qui ai prossimi mesi lo dovrà fare per mestiere, perché la vedremo tornare in video come nuovo giudice di “X Factor” su Sky Uno. Un mestiere che sta imparando a fare e che per lei diventa una nuova sfida da vincere. Ma raccontandosi in esclusiva al settimanale “Vanity Fair” spiega soprattutto questa sua fase della vita, sempre in eterno cambiamento.

«Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli», ha raccontato l’attrice e showgirl. Una botta che, anche a distanza di anni, fatica a somatizzare e a comprendere nonostante ormai facciano vite separate tutti i giorni ma unite come genitori. «Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione».

Una ribellione che lei manifesta con la voglia di non farsi giudicare dagli altri, perché se anche può essersi sentita in colpa, oggi si assolve: «Ho la sensazione che una donna separata che ha una vita sessuale risolta e appassionata sia ancora vista come una cosa scandalosa. Dovremmo tutte essere come le nostre madri che ci parevano asessuate e circondate da una luce di santità?». Lei solo questo chiede, di essere felice e serena: «In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto».

Mentre il suo ultimo ex, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è stato beccato mano nella mano con la sua nuova fiamma, la Angiolini invece non conferma e non smentisce la storia che la vedrebbe legata da mesi a un noto manager (anche perché se la domanda è stata fatta, non è comunque riportata). Ma ammette invece di essersi sentita tradita, da se stessa: «Il mio tradimento è stata la bulimia. E mi ha costretta a un viaggio nelle viscere che ora mi fa riconoscere il dolore dei miei figli».