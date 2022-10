Ambra-Grignani, strana coppia: «Una notte assieme a Milano»

«Cosa ci facevano l’altra notte assieme a Milano in auto e in grande “confidenza” Ambra Angiolini e Gianluca Grignani?». Se lo chiedeva “Dagospia”, ma in realtà era una velata domanda all’attrice e conduttrice romana che ovviamente non ha risposto. Perché altrettanto ovviamente lei sa che con il cantante milanese c’è un rapporto che dura da anni e non è mai cambiato anche dopo che pure lui è tornato single.

Però già che lei è da sola, va bene favoleggiare. In effetti nei giorni scorsi è stata avvistata con Grignani ma anche con il suo ex più famoso, Francesco Renga, perché hanno passato una giornata insieme ai figli in un parco divertimenti. Con il “Grigna” invece pure, però va bene fantasticare. Molto più concreta è la situazione dell’ultima eredità che le aveva lasciato il rapporto con Massimiliano Allegri, quell’appartamento milanese di proprietà di Silvia Slitti e del marito, l’ex calciatore Giampaolo Pazzini in zona Moscova e che doveva già lasciare settimane fa. Il programma “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano ha mostrato in esclusiva un’ordinanza di convalida dello sfratto, datata 3 ottobre. Sul documento ci sarebbe il nome di Massimiliano Allegri, intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Lui di fatto non ha mai vissuto lì, quindi non si oppone alla convalida. E sul settimanale “Oggi” si legge: «Con l’ordinanza di convalida il giudice fissa un termine per il rilascio dell’immobile: di solito entro i 6 mesi (quindi Ambra avrebbe tempo fino ai primi di aprile del 2023). In caso di morosità, cioè di non pagamento dell’affitto, questo termine si restringe a due mesi. Insomma, c’è tempo per nuovi colpi di scena».

Max e Ambra, un ricordo che a lei fa ancora male. A Radio Deejay, parlando del suo ruolo di giudice ad X-Factor, si è espressa così: «Ho intenzione di difendere molto il mio progetto e di essere stufa quando la situazione non girerà. Non mi siedo con l’idea di essere buona a tutti i costi. Per ora io e gli altri giudici siamo amici, spero di restare amica loro. Sono rimasta amica di Francesco, dei miei ex… Ok, non tutti tutti gli ex, quello no». Più chiaro di così.