Ambra-Allegri, che scintille. Ma lei ha un nuovo amore

Pronta a ricominciare, ma non a dimenticare perché quella storia l’ha segnata profondamente e ancora oggi ne porta le tracce. Ambra Angiolini forse ha un’amicizia speciale con un collega, Francesco Scianna. Intanto però il fantasma di Max Allegri è ancora presente e lo abbiamo capito anche a “X Factor”. Nel corso della terza puntata delle Blind Audition, ad un certo punto è salita sul palco e tirato una stoccata che non è passata inosservata: «Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo». Della storia con l’allenatore juventino in realtà Ambra non ha mai voluto parlare apertamente. Ma nell’ottobre scorso aveva chiuso così il capitolo: «Esiste per tutti il giorno zero. Un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta». Oggi però Massimiliano Allegri ha iniziato una nuova relazione con un’affascinante manager di Lugano, Nina Lange Barresi e i due qualche tempo fa sono stati ripetutamente immortalati dai paparazzi mano nella mano per le vie della città elvetica. Ma anche Ambra ci riprova. Il magazine di gossip “Diva e Donna” ha sparato in copertina una possibile notte di fuoco tra l’attrice ed un altro interprete del cinema e della televisione italiana. Ambra è sorpresa in compagnia di Francesco Scianna. Ovvero l’attore siciliano noto per le partecipazioni in film come Baarìa di Giuseppe Tornatore o nella fiction Rai “La mafia uccide solo d’estate”. Ambra e Francesco sono stati immortalati durante una serata passata assieme. Non compaiono gesti compromettenti nelle foto pubblicate, ma i due sembrano molto affiatati e sono intenti a scambiarsi abbracci e affettuose effusioni. In fondo i due attori si conoscono molto bene, visto che tra il 2015 ed il 2016 hanno lavorato fianco a fianco ad uno spettacolo teatrale diretto da Michele Placido. Amici e colleghi di vecchia data, ora qualcosa in più?