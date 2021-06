Amazon, in arrivo 3mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato

Amazon creerà in Italia 3mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel 2021. Ad annunciarlo la stessa azienda in un comunicato: “Un’ampia gamma di ruoli disponibili, dalla logistica al machine learning, per ogni tipo di esperienza e titolo di istruzione”.

“Salari competitivi, oltre a benefit, opportunità di aggiornamento professionale e di carriera, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno ed inclusivo – si legge nella nota -. La forza lavoro totale di Amazon in Italia supererà i 12.500 dipendenti, dai 9.500 alla fine del 2020, dislocati in più di 50 sedi in tutta Italia”.

Un investimento da 350 milioni di euro che porterà anche a tre nuovi centri in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, che apriranno in autunno. Quest’anno Amazon aprirà due centri di distribuzione a Novara e Cividate al Piano (BG), un centro di smistamento a Spilamberto (MO), oltre a 11 depositi di smistamento in Piemonte, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche.