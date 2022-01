Juric: “Gara stradominata, grande dispiacere non averla vinta”

E’ amareggiato Ivan Juric dopo il pari beffa del suo Torino contro il Sassuolo. “C’è grande dispiacere per non averla vinta” ha commentato, a caldo, ai microfoni di Dazn, il tecnico granata. “Abbiamo abbiamo stradominato, abbiamo giocato una partita eccellente” ha aggiunto.

CALCIO E’ COSI’, PUNITI AL PRIMO ERRORE

Ancora. “Abbiamo centrato tre pali e creato 10-15 occasioni. Il Sassuolo? non ha mai tirato ma purtroppo il calcio è cosi: ti punisce al primo errore, va accettato” ha aggiunto. Ora c’è la sosta del campionato.

SOSTA? CADE IN MOMENTO INOPPORTUNO

Una pausa che, per Juric, cade in un momento inopportuno perché, è il suo pensiero “siamo ad un livello eccellente, oggi abbiamo fatto ancora meglio rispetto alla vittoria per 4-0 contro la Fiorentina. Abbiamo giocato una partita completa in entrambe le fasi”.

GIOCATO BENE TECNICAMENTE

Contro il Sassuolo, ha argomentato ancora l’allenatore granata “abbiamo giocato molto bene da un punto di vista tecnico, trovando spazi dove volevamo”. “Abbiamo fatto una partita completa, sia nel non far giocare gli avversari sia quando avevamo noi la palla nel fare ciò che volevamo” ha rimarcato ancora.

SANABRIA? LO STIAMO SFRUTTANDO AL MASSIMO

E a proposito di Sanabria, autore del gol del momentaneo vantaggio nonché uno dei migliori in campo per il Toro, per Juric “ha ancora molto margine, specialmente negli ultimi metri”. “Ci fa giocare bene e ci lega, in questo momento sta bene, ha un bello spirito come tutto il gruppo. Lo stiamo sfruttando al massimo” ha concluso.