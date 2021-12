Amadeus e Panicucci: aspettando il 2022, il veglione si fa in tv

Il peggiorare della pandemia in tutta Italia ha portato Torino e tante altre città ad annullare i festeggiamenti in piazza per l’arrivo del nuovo anno: questa sera, quindi, numerose persone saranno costrette – anche per il proliferare dei contagi e per le tantissime quarantene preventive cui molti e molte sono costretti – a stare in casa davanti alla televisione. Rai Uno propone uno speciale con cui accompagnare il pubblico alla mezzanotte, condotto da Amadeus in diretta dalle acciaierie di Terni, in Umbria, scelte come luogo simbolo del lavoro e della ripartenza.

In onda in diretta anche su Rai Radio1 e RaiPlay, il programma sarà impreziosito da un cast d’eccezione messo a punto per dare vita a una serata unica e irripetibile. Sul palco allestito alle acciaierie saliranno infatti Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edoardo Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, anche i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo “Pinocchio & Friends”.

Anche Canale 5 propone oggi uno speciale di fine anno: in diretta dal teatro Petruzzelli di Bari sarà infatti Federica Panicucci a condurre il “Capodanno in musica”, ma non come previsto inizialmente insieme ad Al Bano, bloccato all’ultimo dalla positività al Covid (il cantante pugliese nelle ultime ora ha annunciato sui suoi canali social di essere asintomatico). Sul palco non mancheranno però artisti amati dal pubblico come Patty Pravo, Roby Facchinetti e Boomdabash. Ospiti d’eccezione anche i comici pugliesi Pio e Amedeo, pronti a presentare il loro film “Belli ciao”, in uscita nei cinema sabato 1 gennaio.

La serata sarà trasmessa a partire dalle 21 circa, subito dopo l’ultimo discorso di fine anno, tanto atteso, a reti unificate del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

E gli altri canali cosa propongono? Su Rai Tre andrà in onda il Festival del Circo di Montecarlo con Melissa Greta Marchetto alla conduzione, mentre Tv8 sceglie un altro tipo di show, quello spettacolare del Cirque du Soleil con lo spettacolo “Cabinet of curiosities”. Infine, la rete del Biscione, Italia 1, punta sul cinema con il capolavoro diretto da Quentin Tarantino, “Pulp fiction”, film dal cast perfetto (John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis e molti altri) e dalla sceneggiatura impeccabile.