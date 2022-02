Ama tra Mattarella e Jovanotti vola verso la finale dei miracoli

Quello che rimarrà di questo Sanremo 2022, oltre ai dati sorprendenti, è senz’altro la faccia di Amadeus di fronte alla telefonata, ieri mattina, del presidente della Repubblica appena rieletto, Sergio Mattarella. Il capo dello stato ha sentito il bisogno di congratularsi con Ama per l’omaggio che tutto il teatro Ariston gli ha rivolto mercoledì sera. «Ha avuto un tono affettuoso che mi ha scaldato il cuore – ha detto Amadeus ai giornalisti dopo essersi allontanato proprio per rispondere al presidente – sono stupito della sua semplicità. Se non avessi visto il prefisso e la persona che me l’ha passato, non ci avrei creduto. Ha visto il festival ieri sera, il nostro omaggio l’ha commosso. Ma è lui che ha fatto commuovere me. Ha ricordato l’ultimo concerto straordinario di Mina a cui assistette. È la cosa più bella che mi potesse capitare».

E che dire dell’arrivo a sorpresa, almeno per il pubblico, dell’amico Jovanotti super ospite di ieri sera al fianco di Gianni Morandi con cui ha fatto il medley. Lui, l’amico di sempre, l’amico che l’anno scorso gli aveva dato buca, ma anche l’amico che firma il brano di Gianni Morandi “Apri tutte le porte”, favoritissima per il podio. E forse oggi ancora di più… Gioia anche alla lettura dei dati di ascolto legati alla terza serata del festival, 9.360.000 spettatori, pari al 54,1 per di share, che confermano il record di Ama. E quanto, quindi, sia lo stesso conduttore siciliano il candidato migliore anche per il Sanremo 2023. E se mercoledì i meriti sono andati anche a Drusilla Foer – «voglio che abbia una seconda serata fissa su Raiuno, ha detto il direttore Stefano Coletta» – ieri ci ha pensato la bella attrice foggiana, non ancora trentenne, Maria Chiara Giannetta, a regalare emozioni facendosi conoscere meglio dal pubblico che ha imparato ad amarla nei panni di “Blanca”.

Applausi a scena aperta per il ritorno all’Ariston del direttore d’orchestra Peppe Vessicchio dopo avere contratto il Covid. È stato proprio lui guidare Le Vibrazioni e i Sofia and The Giants sulle note di “Live and let die”. Tanta musica italiana e internazionale con interpretazioni da pelle d’oca ripensando a Michele Bravi in “Io vorrei, non vorrei ma se vuoi” di Lucio Battisti, o a Fabrizio Moro in “Uomini soli” dei Pooh, Mahmood e Blanco in “Il cielo in una stanza”, Aka7even in “Cambiare ” di Alex Baroni cantata con Arisa.

Il piemontese Cosmo, la torinese Ginevra e Margherita Vicario hanno cantato con La Rappresentante di Lista “Be my baby” di The Ronettes e Highsnob e Hu “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco con Mr Rain in uno dei momenti più originali. Si è ballato con il middley di Vasco proposto da Rkomi e i Calibro35 e soprattutto con Tananai e i Rose Chemical sulle note di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà. E stasera si parte verso la lunga maratona musicale della gara che si concluderà a notte fonda sull’elezione del vincitore. Le 25 canzoni in sfida saranno le vere protagoniste e per l’ultima volta si giocheranno il tutto per tutto alla ricerca di un posto sul podio. Al fianco di Amadeus per rappresentare l’universo del cinema e del teatro ci sarà la bella Sabrina Ferilli. Attesa per il super ospite che non può mancare e che dovrebbe essere Marco Mengoni e un tributo a Dalla.