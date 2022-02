Altro infortunio in casa Juve: Kaio Jorge ko con l’Under 23

Altro infortunio in casa Juventus. Dopo le brutte notizie riguardanti McKennie, c’è da registrare un altro incidente che ha messo ko Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano, che non ha seguito la prima squadra in Champions ma è stato impiegato dall’Under 23 in serie C contro la Pro Patria, è uscito dolorante dal campo al 24′ toccandosi il ginocchio destro.

Sono stati i sanitari muniti di barella ad accompagnare Kaio Jorge fuori dal campo, tra le lacrime e con la borsa del ghiaccio sull’arto. Un’altra tegola per Allegri e la Juventus, in un momento in cui gli impegni ravvicinati si susseguono.