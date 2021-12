Altro incidente sul lavoro in via Correggio: operaio precipita da otto metri

Altro incidente sul lavoro a Torino, poche ore dopo il tragico crollo di una gru in via Genova costato la vita a tre operai. Un dipendente di 29 anni della ditta Scotta, addetto all’allacciamento della rete elettrica, è precipitato da un’altezza di circa otto metri all’altezza del civico 20 di via Correggio, riportando fratture multiple e una lesione al fegato.

L’operaio è stato trasportato al Cto con alcune vertebre fratturate e un trauma toracico-addominale, non ha mai perso conoscenza ed è in prognosi riservata. L’episodio è al vaglio dei carabinieri della stazione di San Salvario e degli addetti dello Spresal, che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e le responsabilità dello stesso.