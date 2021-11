Altro delitto a Torino: 51enne trovato morto in auto, sul corpo ferita da arma da fuoco [FOTO]

Altro delitto, il secondo nel giro di appena 24 ore, a Torino: Massimo Melis, 51enne dipendente della Croce Verde, è stato trovato morto all’interno della propria auto in via Gottardo.

SUL CORPO UNA FERITA DA ARMA DA FUOCO

Il ritrovamento è stato fatto nel tardo pomeriggio da un passante. Sul corpo della vittima una ferita da arma da fuoco. Indagini in corso da parte della Squadra mobile, che avrebbe confermato per il momento la pista dell’omicidio. La vittima sarebbe stata colpita alla tempia mentre era seduta nella vettura parcheggiata in strada nella zona di Torino Nord.