Altro che Pnrr, serve l’acqua

Il grande fiume non c’è più. Il Po è in secca a febbraio come non è mai stato: la sua portata d’acqua è dimezzata, se consideriamo l’interezza del corso, ma a Torino si raggiunge la punta del 70% in meno. E fa impressione quasi quanto le immagini della scorsa estate, che non riguardavano soltanto il Po. Anche gli altri corsi d’acqua si assottigliano drammaticamente. E i grandi bacini montani sono un ricordo. Così come le nevicate abbondanti. E fa specie che certa politica si concentri sulla carenza di neve esclusivamente pensando ai problemi della stagione sciistica: quando si propone – come è avvenuto di recente – di intensificare il ricorso all’innevamento artificiale, si ha una vaga di quanto acqua venga utilizzata per produrre la neve? Gli esperti meteo ci dicono di una situazione particolare, che non a caso interessa anche il sud della Francia e parte della Svizzera, coinvolgente proprio il nord ovest italiano, con le precipitazioni che si trovano “stoppate” sia dalla persistenza di un anticiclone sia dalla barriera naturale delle montagne. E, se la primavera non sarà piovosa, l’agricoltura soffrirà molto più della scorsa estate. Abituati per anni a un ciclo alternarsi di stagioni, a considerare inesauribile l’acqua da impiegare anche per la produzione di energia, siamo drammaticamente impreparati a cambiare, ad adottare una strategia diversa: nuovi invasi, nuovi metodi di irrigazione virtuosi in agricoltura, anche impianti di desalinizzazione per le acque marine… Servono investimenti ingenti – molto più di un Pnrr – e serve soprattutto fare in fretta. O smettere, quando si indica il pericolo del cambiamento climatico, di guardare solo il dito di Greta.

