Altro che obbligo di soggiorno in Calabria: 50enne beccato in auto nel Torinese

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando Provinciale nella settimana di Ferragosto, i carabinieri hanno arrestato due persone per spaccio di stupefacenti e inosservanza degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale.

A Torino, nel quartiere Borgo Dora, i militari della compagnia Oltre Dora, durante un servizio antidroga, hanno bloccato un algerino di 66 anni che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina pronte per essere vendute. Nell’abitazione è stato inoltre rinvenuto materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

A Venaria Reale è finito in manette un italiano di 50 anni che, nel corso di un controllo stradale, è stato fermato dai carabinieri a bordo di un’auto nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza in Calabria.

