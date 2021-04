Altro che ‘made in Italy’: sequestrati oltre 15 milioni di prodotti taroccati [FOTO E VIDEO]

Scoperta una frode da 25 milioni di euro che ha portato al sequestro di oltre 15 milioni di prodotti recanti la falsa indicazione ‘Made in Italy’. L’operazione è stata condotta dalla guardia di Finanza Torino e ha riguardato tutta la penisola.

Altro che italiani, gli articoli erano interamente prodotti ed importati dalla Cina, dalla Turchia, dalla Polonia e dal Pakistan.

LE INDAGINI

Tutto è partito nelle scorse settimane quando su alcuni scaffali espositivi della grande distribuzione i Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Torino hanno individuato accessori d’abbigliamento (biancheria intima, calze, collant) e articoli per la casa (cavatappi, colini, mestoli, posate, pentole e coperchi) recanti falsamente l’origine italiana.

I “Baschi Verdi” del capoluogo piemontese hanno avviato le indagini riuscendo a ricostruire l’intera filiera distributiva, risultata essere ramificata su buona parte del territorio nazionale, il cui modus operandi prevedeva che la merce, una volta importata, venisse, successivamente, etichettata, presso i magazzini aziendali, con i simboli tipici dell’italianità, di modo da indurre in errore gli acquirenti sulla reale origine della stessa.

IN OTTO NEI GUAI

Torino, Roma, Brescia, Treviso, Bari, Firenze e Lecce: queste le province interessate, in concomitanza, dal maxi intervento dei militari delle Fiamme Gialle torinesi, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, conclusosi con il sequestro di oltre 15.000.000 di articoli illeciti, con un valore commerciale stimato di circa 25 milioni di euro, per i quali è stato accertato come sulle confezioni fossero riportate, falsamente, la dicitura “Made in Italy” ovvero altra indicazione grafica inequivocabilmente riconducibile alla origine italiana dei prodotti, quale la bandiera tricolore.

Otto gli importatori, italiani e cinesi, denunciati all’Autorità giudiziaria, che dovranno rispondere sia dei reati di frode in commercio e falsa indicazione di origine qualitativa, sia delle violazioni amministrative previste dalla normativa di settore a tutela del Made In Italy.

IL VIDEO DELL’OPERAZIONE