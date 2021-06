Altri sette giorni di cantiere per sistemare la “voragine”

«I lavori dureranno ancora una settimana». Ad annunciarlo sono gli operai al lavoro nel cantiere di corso San Maurizio, chiuso al traffico dallo scorso mercoledì. Quando la rottura di un tubo aveva squarciato l’asfalto e inondato le strade tra via Bava e Lungo Po Cadorna, creando un ingorgo infinito di auto e allagamenti nelle cantine. «Abbiamo impiegato tre squadre per chiudere il buco il più in fretta possibile» avevano spiegato da Smat. Ma gli uomini al lavoro ieri mattina erano soltanto due. I lavori del resto sembrano quasi volti al termine, la voragine larga dieci metri è stata tappata con la ghiaia ed è stato riasfaltato il tratto centrale di corso San Maurizio compreso tra Lungo Po Cadorna e via Bava. Ora gli operai con scavatore e martello pneumatico stanno lavorando in profondità per poi ripristinare l’impianto elettrico e semaforico. Nel frattempo la viabilità è stata regolata con la riapertura dei controviali e delle via perpendicolari a piazza Vittorio Veneto. Transenne e nastri bianchi e rossi sono ancora posizionati tra Lungo Po Cadorna e via Vanchiglia. La soppressione della fermata del 30 ha creato non pochi problemi ai commercianti della zona. «I clienti sono più che dimezzati: abbiamo perso tutti i passeggeri del bus» spiegano dal Mohito Bar al civico 50. In molti inoltre segnalano problemi di umidità e fango nelle cantine causati dall’allagamento. Come i residenti del palazzo al civico 7 di Lungo Po Cadorna: «È entrato un sacco di fango». Scatoloni di cartone, cornici e libri nei giorni scorsi erano esposti ad asciugare al sole fuori dalle vetrine del negozio di quadri all’angolo con via Bava. Qui l’acqua era arrivata fino all’hamburgeria Qualeaty: «Ora in cantina ho la muffa» protesta il titolare Valentino D’Errico alzando la botola e mostrando i muri segnati dalle infiltrazioni.