Altre 40mila famiglie cadute in povertà: una su quattro in ginocchio per il Covid

Più di una famiglia su quattro ha visto precipitare la propria condizione economica a causa della pandemia e nell’anno del Covid. Il 28,8%, per la precisione, a fronte di un esercito di 5,6 milioni di persone già nell’incubo della povertà assoluta in Italia. Il Piemonte ha registrato almeno 40mila famiglie in più costrette a chiedere aiuto dall’anno passato, secondo Demoskopica, a fronte di una importante contrazione dei consumi se non per i beni alimentari e di prima necessità. La Camera di Commercio di Torino, infatti, aveva di recente calcolato come, a fine 2020, la spesa media mensile sotto la Mole Antonelliana si fosse fermata a 2.430 euro per nucleo, in calo rispetto di circa 123 euro (-4,8%) rispetto al 2019. Nel 2020 sono state le spese non alimentari a determinare l’arretramento dei consumi: con 2.016 euro registrano infatti un calo del 6,3% rispetto al 2019. Si tratta in assoluto della flessione più consistente registrata negli ultimi 10 anni. Sono continuate a crescere, invece, le spese per il cibo del 3,2%, arrivando a rappresentare il 17% del totale della spesa laddove si fermava al 15,7% nel 2019. «Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalla limitazioni per Covid» spiegano Roberto Moncalvo e Bruno Rivarossa, rispettivamente presidente e delegato confederale di Coldiretti Piemonte, che ha lanciato l’allarme oltre a una campagna di solidarietà che in tre mesi ha donato oltre 60mila chilogrammi di cibo ai più bisognosi. Tra questi, gli anziani. Almeno 100mila in Italia quelli che hanno superato 75 anni di età e vengono considerati poveri in risorse sociali e relazionali, senza alcun aiuto, accompagnati da problemi motori, con gravi limitazioni nelle attività di cura e strumentali della vita quotidiana. Quelli che si collocano nella fascia più bassa della distribuzione dei redditi, dunque, prossimi candidati ad affollare ospedali e case di riposo Lo studio dell’Istat “Gli anziani e la loro domanda sociale e sanitaria” evidenzia che su una popolazione di riferimento di circa 6,9 milioni di over 75, oltre 2,7 milioni di individui presentano gravi difficoltà motorie, comorbidità, compromissioni dell’autonomia nelle attività quotidiane di cura della persona. Tra questi 1,2 milioni di persone non possono contare su un aiuto adeguato.