Gruber. Giannini. Travaglio. Tre temibili insidiosissimi conoscitori della tecnica giornalistica ben narrata da D’Alema: in due ti tengono e l’altro ti mena. Hanno tentato di applicarla a Renzi qualche sera fa a 8 e 1/2. Lui, conscio del trappolone, si è comunque presentato. Poi li ha stesi tutti e tre. Matteo non sarà più simpatico come una volta… ma lui gioca davvero in un campionato diverso.