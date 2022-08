Alta tensione in Israele, salta Juventus-Atletico Madrid a Tel Aviv

La sfida amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, in programma domani alle 20.45 al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, è stata cancellata. Lo annuncia un Tweet pubblicato alle 12.30 dalla formazione spagnola: “A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group (promotore della partita), Juventus e Atletico Madrid annunciano che l’amichevole tra le due squadre che si sarebbe svolta in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata annullata”.

La decisione è stata presa su impulso della Juventus in seguito all’innalzarsi della tensione in Israele, con le recenti minacce di attacchi sulla città di Tel Aviv, dopo che una serie di missili sparati dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza hanno causato otto morti e oltre quaranta feriti, come riferito dall’agenzia di stampa palestinese Wafa.

La partenza della Juventus per Tel Aviv era in programma alle 15, dopo l’allenamento mattutino alla Continassa. Il match potrebbe giocarsi ugualmente domani a porte chiuse all’Allianz Stadium, ma si attendono conferme ufficiali a riguardo.

LA NOTA DELLA JUVENTUS – ORE 13.14