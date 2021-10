Alpinista cade per 400 metri e perde la vita sul Monviso

«Per noi la montagna è vita» aveva scritto meno di un anno fa sul suo profilo Facebook. E invece Davide Tosello, 34 anni, proprio su una delle sue amate montagne ha trovate la morte.

L’alpinista, disperso da sabato sul Monviso, al confine tra le province di Torino e Cuneo, è stato ritrovato eri mattina privo di vita dal Soccorso alpino che già lo avevano cercato invano il giorno precedente. L’allarme infatti era scattato domenica, quando il 34enne non si era presentato al lavoro, alla Michelin di Cuneo, mentre le sue ultime notizie risalivano al giorno precedente quando dalla montagna aveva telefonato alla madre per avvertirla che avrebbe trascorso la notte al bivacco per poi scendere a valle il giorno successivo.

I tecnici del Soccorso alpino hanno individuato il cadavere sul versante nord della montagna, oltre 400 metri a valle della cresta nord ovest che l’uomo stava forse percorrendo al momento dell’incidente. Dopo la constatazione del decesso e l’autorizzazione alla rimozione della salma, il corpo è stato recuperato dall’eliambulanza e consegnato ai carabinieri di Casteldelfino per le operazioni di polizia giudiziaria. Alle operazioni hanno collaborato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco

Davide Tosello viveva a Villar San Costanzo, nel Cuneese. Appassionato di montagna, sul suo profilo Facebook sono numerose le foto delle vette raggiunte tra cui quella con la scritta “Per noi la montagna è vita”, commento a una immagine che lo ritrae sorridente in mezzo alle rocce.