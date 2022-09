Alluvioni, Piemonte come le Marche? Nove comuni su dieci sono a rischio

Mentre è già salito a undici il drammatico bilancio delle vittime nelle Marche, ora anche il Piemonte si interroga sul rischio di possibili alluvioni che potrebbero provocare danni gravissimi nella regione. Di esempi negativi negli ultimi anni non ne mancano di certo. Come quello dell’ottobre 2020, quando le piogge continue avevano fatto crollare il ponte che collegava Romagnano a Gattinara e, negli stessi giorni, devastato le valli Gesso, Vermenagna e Tanaro. Il tutto senza dimenticare la ben nota frana di Quincinetto, che da sei anni insiste sulla Torino-Aosta.

Dunque adesso ogni alluvione può essere un serio rischio, anche perché i dati parlano chiaro: in Piemonte ci sono 1049 comuni con aree a rischio, cioè l’87% del totale, secondo un’analisi di Legambiente. E in 160 comuni ci sono case minacciate da frane o zone golenali. Ma la domanda è, se arrivassero le alluvioni, il Piemonte rischia un disastro come quello che sta avvenendo da giorni nelle Marche? Ufficialmente no, secondo le autorità. Tuttavia, le alluvioni arriveranno di sicuro. Due giorni fa, sulle pagine del nostro giornale, Paolo Romano, presidente di Smat, aveva espresso «paura per le alluvioni che si manifesteranno tra 15 giorni». Si parlava, in quel caso, di Torino e non del Piemonte intero. Ma visto quanto successo a inizio mese a Moncalieri e Nichelino, dove sono bastate due ore di pioggia ad allagare strade e ponti, chissà cosa potrebbe accadere se dovesse piovere forte per giorni interi. Nel 2016 il Piemonte e Torino lo hanno sperimentato, con un’alluvione che ha provocato danni gravissimi affondando anche i battelli lungo i Murazzi.

La speranza è che non avvenga la tragedia che si sta materializzando nelle Marche, dove i morti sono saliti a undici perché è stato recuperato anche il corpo esanime di un uomo la cui macchina era stata trovata nel fiume Misa. E oltre ai temporali è arrivato anche un tornado, che si è abbattuto tra le province di Pesaro e Urbino e Ancona. Diverse regioni – Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Abruzzo – hanno già inviato i loro vigili del fuoco nel Senigalliese, la zona più colpita dall’alluvione. Il Piemonte si sta tenendo pronto in caso di necessità.