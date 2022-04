Allievo contro maestro: Juric prova a battere l’Atalanta di Gasperini

Nella partita di andata, la prima di questo campionato, si sono sfidati a distanza, visto che Ivan Juric era relegato in tribuna dopo la squalifica rimediata all’ultima dello scorso campionato in quel di Napoli. Questa volta, però, l’allenatore croato incrocerà il suo mentore, il suo maestro, Gian Piero Gasperini da Grugliasco, con l’intento di provare a batterlo. Qualcuno, a Bergamo, dopo l’annata tra alti e bassi dalla banda nerazzurra, vorrebbe ripartire il prossimo anno proprio da Ivan Juric ma l’allenatore granata è legato al club del presidente Cairo per altre due stagioni. Il Torino, d’altronde, ha investito molto sull’ex allenatore del Verona con cui è stato siglato un accordo da due milioni di euro a stagione. Dicevamo, allievo contro maestro. Sì, perché se Juric è diventato quello che è diventato in panchina, molto, se non tutto, lo deve al suo mentore, al tecnico dell’Atalanta. Prima da calciatore – a Crotone e a Genova – poi come membro del suo staff, Juric ha imparato molto da Gasp. L’attuale tecnico granata lo ripete ogni volta che viene interpellato sul tema e sul suo rapporto con l’allenatore torinese. «Essere definito un allievo di Gasperini non è sminuente per me – aveva detto Juric -. Anzi, è un vanto enorme perché lui è un top e io so di dover ancora migliorare per arrivare al suo livello». Un rapporto nato nella stagione 2003-2004 a Crotone: «Per me è il migliore in assoluto, perlomeno in Serie A. Il rapporto umano è forte, perché sono stato con lui da giocatore e da “secondo”. È una persona che mi ha dato veramente tanto».

Guardando alle statistiche: Juric sfiderà per la sesta volta Gasperini e per la sesta volta in carriera l’Atalanta. Contro il maestro ha un bilancio negativo: una vittoria e quattro sconfitte, l’ultima nel girone d’andata a fine agosto (ko beffardo per il Torino all’ultimo secondo). L’unica vittoria fu proprio a Bergamo con l’Hellas nel novembre 2020: una straordinaria lezione di calcio che Juric inflisse a Gasperini, trionfando 0-2.