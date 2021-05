Allerta meteo in Piemonte, allagamenti e frane in Valle di Susa

Allerta meteo in Piemonte. Il maltempo, previsto da giorni e preceduto dal segnale di allerta arancione lanciato ieri dall’Arpa, ha fatto innalzare in 24 ore il livello di alcuni corsi d’acqua fino alla soglia di criticità. Particolarmente grave la situazione in Valle di Susa, dove si registrano allagamenti e piccole frane.

In particolare, sulla SS335 alcune pietre si sono staccate da una parete rocciosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rimosso i detriti liberando la carreggiata. Acqua e fango anche sulla SS24 nel tratto fra Gravere e Chiomonte, così come a Bardonecchia dove il piazzale del Melezet è stato sommerso.

Situazioni di disagio anche nel Piemonte settentrionale, in particolare in Val Sessera e in Val d’Ossola. Sono oltre 80 i millimetri di pioggia che si sono abbattuti sul Vercellese, con la chiusura del ponte Bozzalla tra Coggiola e Portula. Una frana, invece, ha interessato un piccolo borgo poco distante da Domodossola.