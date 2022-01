Allegri vuole tornare a volare: Bernardeschi è l’arma in più

La partita col Milan è l’ultima tappa di gennaio prima della sosta, e la Juventus vuole chiudere il mese in bellezza. Finora, il bilancio dei bianconeri è positivo, anche se hanno ceduto la Supercoppa all’Inter. Per il resto, pareggio allo Stadium all’esordio 2022 contro il Napoli, vittorie su Roma e Udinese e pass per i quarti di Coppa Italia conquistato travolgendo la Sampdoria 4-1. I ragazzi di Massimiliano Allegri vogliono allungare la striscia di risultati convincenti. Anche perché, nelle ultime undici partite, la squadra ha viaggiato a ritmi da scudetto: sono 26 i punti conquistati da Dybala e compagni in questo range, esattamente come la capolista Inter che però ha una gara da recuperare. Il dato che impressiona ancor di più è legato alle prime undici sfide di campionato, con la Juve che aveva messo a referto appena 15 punti.

La velocità di crociera è quasi raddoppiata, adesso però serve un colpo contro chi sta davanti. Tra Inter, Milan, Napoli e Atalanta, infatti, i bianconeri non sono mai riusciti a centrare una vittoria, pareggiando contro le due milanesi e al ritorno contro i partenopei tra le mura amiche, mentre al Maradona e in casa contro gli orobici sono arrivate due sconfitte. Il salto di qualità passa da San Siro, Allegri pensa di puntare nuovamente sulla coppia formata da Paulo Dybala e Alvaro Morata. Entrambi a segno nella sfida di coppa Italia contro la Sampdoria, possibile tandem titolare per affrontare il Milan: la Joya deve continuare a dare risposte importanti dopo le polemiche per la mancata esultanza contro l’Udinese, lo spagnolo va a caccia di un gol che in campionato non arriva dal 18 dicembre. Il tecnico, inoltre, ritrova un’alternativa in più a centrocampo, con Federico Bernardeschi che si è aggregato al gruppo durante l’allenamento odierno alla Continassa dopo i fastidi muscolari degli scorsi giorni. Potrebbe riprendersi il posto sulla fascia mancina, con Weston McKennie sull’out opposto e la coppia Locatelli-Bentancur in mediana. In difesa, invece, resta indisponibile Bonucci, il quale rientrerà soltanto dopo la pausa del campionato per le noie muscolari che lo affliggono da qualche giorno, e per la linea a quattro davanti a Szczesny si candidano Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Pellegrini, con Rugani che tornerà in panchina dopo cinque gare consecutive da titolare tra campionato, Supercoppa Italiana e coppa Italia. Infine, anche Aaron Ramsey è guarito dal Covid-19. Il tampone diagnostico ha dato esito negativo, il centrocampista gallese pertanto non è più in isolamento. Per lui possono davvero aprirsi le porte per la cessione: dalla Premier League si è fatto avanti il Crystal Palace ma al momento sono solo discorsi interlocutori. E la Juve aspetta, l’obiettivo è quello di liberarsi di un ingaggio monstre, da circa sette milioni a stagione. E nei primi giorni del 2022 Allegri aveva anticipato che Ramsey era in uscita.