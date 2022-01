Allegri trattiene Morata: “Non parte. Il Napoli? Ci siamo preparati per giocare”

Massimiliano Allegri toglie dal mercato Alvaro Morata. Il tecnico della Juventus prova a chiudere subito il tormentone legato alla possibile partenza dell’attaccante per il Barcellona. La partita contro il Napoli, in programma domani alle 20.45 ma a forte rischio rinvio per il cluster scoppiato nello spogliatoio dei partenopei, sembra quasi in secondo piano nella conferenza stampa della vigilia.

“Morata non parte”, dice Allegri. “Quest’anno ha già fatto sette gol senza tirare rigori né punizioni. Ma nel calcio vengono affibbiate etichette, pur essendo importante dicono che gli manca qualcosa. Gli ho detto ‘qui non ti muovi’. Alvaro rimane con grande entusiasmo, chiuso il discorso. Come sta la squadra? Ha lavorato bene, ne avevamo bisogno. Bonucci è fuori domani e domenica di sicuro, vediamo per la Supercoppa. Danilo la prossima settimana sarà a disposizione, Pellegrini e Kaio hanno avuto un attacco influenzale e hanno lavorato da soli. Ramsey è tornato oggi dopo il permesso per lavorare in Inghilterra, comunque è un giocatore uscita. Per il resto al 99% la rosa rimane questa, anche con Arthur per il quale aspettiamo oggi l’esito del tampone se è negativo”.

Non ci saranno novità neppure in entrata: “Non serve un’altra punta. I gol mancano dai centrocampisti, sulle palle inattive. L’attacco ha fatto il suo, abbiamo due acquisti come Dybala e Chiesa che ci daranno una grossa mano e faranno quattro mesi importanti. Gli acquisti a gennaio incidono poco, dobbiamo migliorare quello che abbiamo. Per raggiungere gli obiettivi bisogna viaggiare a una velocità di crociera che a noi è mancata, bisogna cercare di tenere sempre il motore acceso. Formazione? Chiesa sta molto bene, devo fare una scelta tra chi far giocare davanti. Chiesa e Dybala, tornati entrambi da infortunio, potrebbero alternarsi. O gioca uno o gioca l’altro. A centrocampo, Locatelli gioca al centro, tra Rabiot, McKennie e Bentancur ne giocano due”.

Quindi sul possibile rinvio: “Ci sono organi competenti che decidono. L’unica cosa che noi possiamo fare è fare quello che ci dicono, quelli che siamo ci alleniamo e quelli che siamo giochiamo. Nelle emergenze vanno trovate soluzioni, nel bene e nel male. Noi ci siamo preparati per giocare domani, e penso che domani si giocherà. Bisogna pensare a questo, il Napoli gioca bene, ha cinque punti più di noi, dobbiamo solo pensare alla partita, poi tutte le altre dinamiche non sono di nostra competenza ma degli organi preposti. A noi hanno detto che si gioca e dobbiamo prepararci bene per giocare. Noi dobbiamo eseguire quello che ci dicono di fare, domani come la Supercoppa. Il calendario è fitto, non c’è spazio per rinvii”.

Infine sulle chance relative a una clamorosa rimonta scudetto: “L’Inter è la squadra nettamente favorita per vincere lo scudetto. Non me ne voglia Simone, ma può perderlo solo lei lo scudetto. Noi dobbiamo fare un passetto alla volta e poi vediamo”.