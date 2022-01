Allegri tra Milan e mercato: “Sfida importante, la rosa rimarrà questa”

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la sfida di San Siro contro il Milan: “Viviamo buon momento ma il percorso è ancora lungo. Domani è una partita bella da giocare, dispiace ci siano solo 5mila spettatori. È una partita importante per la classifica e bisogna fare bene. Per il mercato? No: affrontiamo il Milan che ha fatto un grande lavoro nell’ultimo anno e mezzo. Noi dobbiamo fare una partita importante per restare attaccati, non possiamo pensare in questo momento troppo in là. Siamo in grado di vedere solo la prossima partita”.

Tanti i dubbi di formazione per il tecnico della Juventus: “Non li ho ancora visti, devo valutare. Stanno tutti bene tranne Bonucci e Ramsey che comunque è in uscita. Oggi valuterò la formazione e speriamo di azzeccarla domani sera. Dybala? Sta meglio fisicamente, sta crescendo, è molto sereno e questo lo aiuta perché è più libero nel giocare. Direi che ha meno responsabilità addosso. Sono contento di ciò che sta facendo. Da qui alla fine della stagione ci darà molto. Kean? Sono contento del suo rendimento, ha fatto gol importanti alternando buone prestazioni ad altre meno buone, è un ragazzo del 2000 e sono contento”.

La Juve ha evidenziato grandi difficoltà negli scontri diretti: “Non è questione di vincere con una big, domani tre punti sarebbero importanti. Sappiamo che non è facile, il Milan fa gol, ha ottime caratteristiche su palle alte e nei contropiede. Ha giocatori con ottima tecnica, vengono da un periodo lungo con tanti risultati. Stiamo lavorando per cercare di agguantare e rimanere vicino alle prime quattro. Poi che non abbiamo vinto con le prime quattro, magari domani sarà la prima volta. Purtroppo le prime quattro della stagione, o ce le tolgono dal campionato, o la media è quella lì. Le prime quattro di campionato ci hanno messo nelle condizioni di dover rincorrere”.

Infine sul mercato: “La rosa è questa, l’ho già detto e rimarrà questa. Poi c’è la partita, la sosta e c’è il mercato. Non scordiamoci che Arthur veniva da sei mesi di inattività, ora sta facendo buone prestazioni. Non si discute il giocatore, ma ha caratteristiche che mi fanno schierare altri giocatori. Poi lui è un titolare della nazionale brasiliana”.