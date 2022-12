Allegri, si riparte con Chiesa in più

La Juve si ritrova agli ordini di Massimiliano Allegri, il primo a varcare i cancelli del quartier generale di via Traves a metà mattinata, ieri. Restano le preoccupazioni per le conseguenze che potrebbero derivare dallo scandalo societario che sta scuotendo gli ambienti bianconeri, ma in campo si prova a pensare soltanto alla ripresa del campionato. Una decina i curiosi che si sono presentati al centro sportivo della Juve, ma l’allenatore si è concesso per un paio di fotografie, mostrandosi disponibile e sorridente. La squadra poi è arrivata alla spicciolata entro l’ora di pranzo, pur con tante assenze: praticamente metà rosa è stata chiamata per il Mondiale in Qatar e anche chi è già stato eliminato avrà a disposizione qualche giorno di relax prima del rientro.

Il conto di chi è ancora in corsa per la coppa del mondo resta importante, con sei pedine approdate ai quarti di finale. I brasiliani Alex Sandro, Bremer e Danilo si sono aggiunti alla coppia argentina Paredes–Di Maria e al francese Rabiot, mentre in cinque sono tornati a casa. Allegri aspetta i vari Vlahovic, Kostic, Szczesny, Milik e McKennie tra qualche giorno, giusto il tempo di ricaricare le batterie dopo le fatiche extra, intanto lavora con chi ha a disposizione. Ci sono tanti giovani a rimpolpare la rosa del tecnico, ma c’è anche un big ancora alla ricerca della forma migliore. Si tratta di Pogba, tornato dalle vacanze americane di Miami di buon mattino all’aeroporto di Torino Caselle, poi all’ora di pranzo si è trasferito alla Continassa: volto sorridente e pollice all’insù per il centrocampista, che però verrà ancora monitorato dallo staff medico bianconero. Il suo percorso riabilitativo per i tormenti al ginocchio non è ancora terminato, Pogba è atteso da un altro periodo di allenamenti personalizzati prima del definitivo ritorno in gruppo. Allegri lo aspetta per gennaio, la sensazione è che il centrocampista possa andare in panchina a Cremona alla prima del nuovo anno, fissata per il 4 gennaio, e che metta piede in campo per la prima volta dal suo ritorno alla Juve la settimana successiva, quando ci sarà il big-match contro il Napoli. Chiesa invece è ben più avanti nel recupero e adesso punta a tornare definitivamente tra i titolari: l’azzurro può davvero essere il nuovo acquisto della Juve nel 2023. Il primo appuntamento per la Juve che si è ritrovata è fissato per il 17 dicembre, quando la squadra volerà a Londra per sfidare l’Arsenal in amichevole.