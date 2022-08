Allegri, si mette male: la Juve sotto shock deve correre ai ripari

Quattro gol subìti, un solo tiro in porta fatto. Se non è questo un campanello dall’allarme, poco ci manca. A meno di una settimana dalla partenza del campionato bianconero – in programma il prossimo 15 agosto all’Allianz Stadium contro il Sassuolo – sulla testa di Massimiliano Allegri si agita più di un punto interrogativo su quello che sarà l’inizio della Vecchia Signora. L’infortunio di Paul Pogba ha scompaginato i piani, sgretolato le poche certezze di questo avvio di stagione.

Di fatto agitando i fantasmi che hanno infestato la Continassa anche lo scorso avvio di campionato. Partire con il piede giusto, per non avere i rimpianti poi palesati nel finale della scorso campionato di non essere riusciti a lottare fino alla fine con le due milanesi per la conquista del campionato. Da ieri, però, c’è una “certezza” in più. Stavolta tra i pali bianconeri non ci sarà Szczesny. Lo scorso anno la Juve di Allegri pagò l’avvio disastroso del portiere polacco ma lunedì sera contro gli emiliani giocherà Mattia Perin. La doccia gelata per Allegri è arrivata ieri pomeriggio attorno all’ora di pranzo. «Wojciech Szczesny – si legge nella nota divulgata dalla società -, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina (ieri, ndr) ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra; saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica».

Intanto il tecnico livornese ha concesso due giorni di riposo alla truppa bianconera. Tempo di riassorbire il jet lag “americano” (come ha spiegato Danilo dopo la batosta rimediata contro l’Atletico Madrid di Alvaro Morata) e tornare al lavoro. Uno dei pochi a salvarsi nella sfida contro i Colchoneros è Angel Di Maria, autore di corse, dribbling e cross. L’argentino, ieri, ha suonato la carica: «È finito il precampionato – ha scritto il Fideo -. Tutto questo tempo è servito per lavorare duramente e preparare l’anno. L’importante inizia il giorno 15 di agosto».