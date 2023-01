Allegri: “Scudetto? Napoli sempre favorito. Di Maria recuperato”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che metterà i bianconeri di fronte all’Udinese all’Allianz Stadium.

L’allenatore toscano ha iniziato ricordando Castano e Vialli, scomparsi tra ieri e oggi: “Sono due uomini che hanno dato tanto al calcio e alla Juve. Sono entrati nella storia del club e della Nazionale italiana. Vialli è un esempio da seguire e mancherà a tutti noi”.

Allegri ha poi parlato della sfida di domani: “L’Udinese è una squadra fisica, che sta facendo un ottimo campionato e ha tanti giocatori di qualità. Sarà una partita complicata, ma ci sarà lo stadio pieno pronto a spingerci e sarà un’occasione per noi”.

“Abbiamo recuperato Di Maria – aggiunge il tecnico -. Bremer è in dubbio, è leggermente affaticato. All’occorrenza è pronto Rugani per giocare. Anche Paredes è in crescita di condizione”.

Allegri ha concluso parlando della corsa scudetto: “Quello del Napoli è uno stop che ci sta, in ottica classifica non cambia nulla. Loro sono ancora nettamente favoriti e hanno tanti punti di vantaggio. Poi ci sono Inter e Milan. Il nostro obiettivo è rimanere tra le prime quattro e giocarci le nostre chance in Coppa Italia ed Europa League”.