Allegri: “Scudetto? Con l’Atalanta è scontro diretto per il quarto posto”

Massimiliano Allegri continua a volare basso quando si parla di scudetto. Per il tecnico della Juventus bisogna anzitutto provare a consolidare il quarto posto, a partire dal cruciale confronto diretto di domani in casa dell’Atalanta: “Domani è uno scontro diretto per il quarto posto, è una partita molto importante, non decisiva. L’Atalanta ha un partita in meno. Ormai siamo vicini, non è decisiva per nessuno domani. È importante, bella da giocare ma non decisiva. Direi che è un bel passaggio. Sarà una partita difficile. L’obiettivo è il quarto posto, è inutile stare qui a pensare. Le tre davanti hanno troppo vantaggio, poi divento noioso e sono un po’ rinco… Quando l’Inter ha potenzialmente 11 punti di vantaggio, è difficile… più facile per il Napoli e il Milan, molto, molto, molto più difficile per noi. Ce ne fosse stata una… pensiamo all’Atalanta“.

Del resto la Juve può e deve migliorare ulteriormente, nonostante gli ultimi risultati: “Dobbiamo far meglio singolarmente, nelle scelte dell’ultimo passaggio. Anche con il Sassuolo abbiamo commesso errori di precisione che non si devono commettere. Poi siamo usciti dalla partita dopo il vantaggio, è stata una partita particolare. Ci vuole sempre molto equilibrio, veniamo da un periodo buono, non da ora ma da 12-13 partite. Abbiamo raggiunto una semifinale di Coppa Italia. Ora pensiamo a sistemare il campionato, ma partita dopo partita. Poi più andiamo avanti e più è difficile”.

Dybala sembra galvanizzato dall’arrivo di Vlahovic: “Dusan mancava a questa squadra per caratteristiche, con un punto di riferimento davanti gli altri hanno un punto di riferimento. Stiamo lavorando con entusiasmo diverso, la novità porta entusiasmo. Ma finora non abbiamo fatto niente, la stagione non è finita ed è un momento decisivo. C’è da fare, non da chiacchierare. Zakaria? È bravo a giocare a calcio, anche l’altra sera mi è piaciuto, è un giocatore pulito con un bel passaggio. Ha trovato una squadra pronta, che veniva da buoni risultati ed era in crescita: ci sono tutte le possibilità per far bene. Questo non deve però esaltare nessuno, ma deve essere la normalità che deve esserci alla Juventus, quella di vincere e mettere la partita da parte, perché se vinci e quella dopo perdi o pareggi non va bene”.

Nessuna indicazione sulla formazione: “Il tridente pesante può essere schierato o meno, lo valuterò oggi. Ci sono giocatori che hanno fatto un po’ di partite. C’è il rientro di Kean che sta bene, mentre Bernardeschi non sarà della partita, ha finito il periodo riabilitativo, da lunedì sarà a disposizione. Chiellini è out, gli altri ci sono. Gasperini bestia nera? Negli ultimi incontri ci sono state due sue vittorie e due pareggi, magari domani vinco io. Gasperini ha fatto all’Atalanta un lavoro straordinario, perchè sono anni che sono nelle prime posizioni. Tutto il merito, insieme alla società, è il suo. Ha tirato fuori dai suoi giocatori sempre il massimo che poteva. C’è solo da fargli i complimenti”.