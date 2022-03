Allegri: “Samp in casa fa bene, sfida pesante. Dybala out, Vlahovic può riposare”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Genova contro la Sampdoria, in programma domani alle ore 18 al Marassi.

SULLA PARTITA DI DOMANI

“La Samp nelle due in casa di Giampaolo ha fatto molto bene, con due vittorie e sei gol fatti senza subirne. Lo stadio sarà quasi pieno e loro aggrediranno da subito, dobbiamo essere pronti come approccio. Abbiamo entrambe bisogno di punti, servirà farsi trovare pronti perché siamo nel momento decisivo della stagione ed in una settimana intensa”.

SULLA FORMAZIONE

“Domani saremo in tanti e qualcuno ha bisogno di riposare. Cuadrado sta bene, De Sciglio, Alex Sandro e Bernardeschi rientreranno. Giocherà Danilo, Chiellini invece speriamo di recuperarlo per mercoledì. Dybala? Non ci sarà ma può tornare per la Champions con Bonucci”.

SUGLI OBIETTIVI

“L’obiettivo è entrare tra le prime quattro, non importa se terzi o quarti. Domani dobbiamo uscire con un risultato positivo per consolidare il quarto posto, poi pensiamo alla Champions”.

SU VLAHOVIC

“Sta lavorando bene, non era semplice e ne sono contento. Ieri gli ho detto che deve essere più pulito nel gioco per alzare il livello di qualità tecnica. Se riposa? Devo decidere domani”.

SUL MOMENTO DI DYBALA

“Ha 29 anni, è un professionista che deve discutere la sua situazione di contratto e non ha bisogno di nessuno. Si gioca, si va in campo e si fa quello che si deve fare. Ora deve recuperare, io ho bisogno di lui e la squadra ha bisogno di qualità. Spero di averlo mercoledì”.