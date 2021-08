Allegri rivuole Pjanic: per riaverlo è pronto a sacrificare McKennie

Non c’è due senza tre? Prima però bisogna liberare un posto, resta sempre questo il ritornello in casa Juventus per fare arrivare in bianconero il pupillo di Massimiliano Allegri, Miralem Pjanic, assetato di rilancio dopo la a dir poco disastrosa annata nelle fila del Barcellona. Kaio Jorge, Manuel Locatelli. Ma alla fine del calciomercato estivo mancano ancora 11 giorni. C’è il tempo di perfezionare una serie di incastri per riportare sotto la Mole il regista bosniaco. Prima bisogna sacrificare qualcuno, dicevamo. Cosa non facile da fare a metà campo in casa Juventus. Il prescelto da tempo sembrava essere il gallese ex Arsenal Aaron Ramsey.

Ma l’elevato ingaggio del centrocampista – sette milioni di euro a stagione – ha fatto desistere le poche pretendenti che si sono presentate a bussare alla porta della sede bianconera della Continassa. Per questo meglio sacrificare qualcun altro. I tifosi bianconeri, da quanto si legge sui social network, non la prenderebbero bene. Ma la dirigenza potrebbe sacrificare il centrocampista americano Weston McKennie, tipologia di calciatore che Massimiliano Allegri sembra non amare troppo. «Con questa maglia non ci sono limiti», ha scritto ieri sui social network il calciatore di origini texane.

Per lui sono arrivate diverse offerte dai campionati esteri. Per questo la Juventus, che non ritiene lo statunitense incedibile, sta valutando: se dovesse arrivare la proposta giusta, i bianconeri potrebbero dare il via libera alla vendita. McKennie è stato acquistato giusto un anno fa dalla Juventus, il 29 agosto 2020 in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke 04. Un riscatto poi esercitato a campionato in corso, con una spesa complessiva di 18,5 milioni di euro che, visti i bonus, potrebbe fruttare altri 6,5 milioni. In una stagione in bianconero McKennie ha collezionato 46 presenze con 6 gol (5 in campionato – miglior marcatore statunitense di sempre in Serie A – e uno in Champions League, contro il Barcellona) e 3 assist. Potrebbe essere dunque essere lui il sacrificato dei bianconeri per arrivare a Pjanic. Sul bosniaco, intanto, è forte anche l’interesse della Roma di Mourinho. Nel caso in cui dovesse infatti saltare il passaggio del regista del Barcellona in bianconero, il bosniaco potrebbe tornare nella Capitale e rivestirsi di giallorosso.