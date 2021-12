Allegri può sorridere: Dybala e Chiesa “ok”

Ci siamo. Oggi pomeriggio la Juve di Massimiliano Allegri torna in campo al Jt Center, di fatto per chiudere un 2021 di alti e bassi, ma in sostanza per ripartire con la quinta marcia inserita verso la possibile svolta di inizio 2022. Ritrovo già al mattino per i test – soprattutto per il giro di tamponi atto a dare il via libera a ogni singolo calciatore -, dopodiché pomeriggio in campo alla Continassa. E per il tecnico bianconero non sarà un brutto finale di 2021, visto che a disposizione riavrà due calciatori del calibro di Paulo Dybala e Federico Chiesa, assenti nelle ultime partite pre-natalizie per alcune noie muscolari. In particolar modo sarà subito buttato nella mischia, l’ex esterno della Fiorentina. In una recente intervista a “Repubblica”, l’azzurro campione d’Europa con la nazionale di Mancini, ha spiegato di aver saltato praticamente le vacanze per allenarsi intensamente e recuperare dall’infortunio nel più breve tempo possibile. L’ex viola è già al lavoro da qualche giorno alla Continassa e potrebbe candidarsi per una maglia da titolare per la sfida della Befana – Covid permettendo – in programma all’Allianz Stadium contro il Napoli di Spalletti. Da valutare, invece, le condizioni di Dybala, di ritorno dall’Argentina, dove ha trascorso le vacanze con la famiglia della fidanzata Oriana. Anche il brasiliano Danilo è tornato a correre dopo il brutto infortunio ma difficilmente sarà a disposizione di Allegri in tempi brevi. Alla ripresa verranno valutate anche le condizioni fisiche di Moise Kean, uscito affaticato dalla sfida contro il Cagliari prima della sosta natalizia. Assente, causa Covid, anche il giovane belga De Winter, ultimamente aggregato alla Prima squadra. Ieri il comunicato ufficiale del club sulla sua positività: «Juventus – si legge nella nota – comunica che è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Koni De Winter il quale sta già osservando le norme previste».