Allegri: “Pogba? Lo riavremo a gennaio. Con Di Maria era meglio non rischiare”

Inizia la Champions League: Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida esterna contro il Paris Saint-Germain, prima giornata della fase a gironi della competizione europea. Queste le sue dichiarazioni.

SU POGBA

“Aveva fatto una scelta conservativa. Bisogna essere realisti, difficilmente lo riavremo prima di novembre ma quasi sicuramente a gennaio. Stamattina è uscito per la seconda volta, si è fermato ed ha deciso di operarsi”.

SU DI MARIA

“L’ho fatto giocare con lo Spezia perché serviva una scossa e perché stava meglio. Portarlo domani a Parigi sarebbe stato un bel rischio con tante gare importanti da qui a novembre. Non servirebbe a nulla, rischia di perdere la condizione fisica”.

SULLA GARA CON IL PSG

“Inizia la Champions, serviranno 10 punti per passare il turno. Giocheremo contro una squadra straordinaria, questa competizione dà sempre emozioni diverse. Il PSG per me è la favorita numero uno, servirà essere all’altezza. Ora non si deciderà ancora nulla, serve migliorare e lavorare”.

SUGLI INFORTUNATI E LE POSSIBILI SCELTE

“Devo capire come stanno Alex Sandro e Paredes. Giocheranno sicuramente Bonucci, Vlahovic, Rabiot e Perin. La gara passerà dalla gestione della palla, loro hanno tanta tecnica soprattutto in campo aperto. Sono straordinari, dobbiamo limitare soprattutto Messi, Mbappé e Neymar”.