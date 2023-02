Allegri: “Pogba ancora fuori, magari rientra tra due o tre mesi. Con la Lazio gioca Vlahovic”

Un tempo considerata un passettino indietro rispetto al campionato, la Coppa Italia questa volta ha un sapore diverso per la Juventus. Uefa permettendo, potrebbe consentire ai bianconeri di accedere all‘Europa dalla porta secondaria. Bisogna battere la Lazio, però, è il match in programma domani sera allo Stadium non si annuncia particolarmente agevole per la Vecchia Signora.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa la presenta così: “Per domani non ho ancora deciso niente per domani. Bonucci non sarà a disposizione così come Pogba, che ha un problema ai flessori. Posso solo dire che Vlahovic domani dovrebbe partire titolare. A parte lui, che giocherà, per gli altri devo ancora decidere. Lo farò soltanto dopo la rifinitura”. Quindi ancora su Pogba: “Occorre che il suo ginocchio si riassesti, purtroppo in questi casi bisogna navigare a vista. Magari tra due o tre mesi sarà pronto”.

Tanta tensione nelle parole del tecnico: la maxi penalizzazione e la sconfitta col Monza, evidentemente, hanno lasciato il segno. “Con la Lazio è sicuramente una gara importante dopo quando accaduto in campionato”, ammette Allegri. “Dopo la partita con l’Atalanta un calo poteva starci e così è stato. I 15 punti? La società cercherà di farceli riavere. Penso sia la prima volta che vengono tolti tanti punti a campipnato in corso. Dobbiamo riprendere il nostro cammino, un passo per volta”.

Proprio dopo il Monza il tecnico si era lasciato andare a uno sfogo: ce l’aveva con Paredes e Bremer? “Paredes ha alternato partite buone e altre no, ha giocato tanto perché Locatelli è stato fuori e deve darci una mano come tutti i calciatori che abbiamo in rosa. La verità è che col Monza nessuno ha giocato bene. Bremer? Sta bene, come gli altri. Adesso dobbiamo solo lavorare e reagire, c’è bisogno di fare qualcosa in più per ottenere il risultato”.