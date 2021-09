Allegri perde i pezzi Anche Chiesa è fuori

Un pareggio, contro l’Udinese, maturato in maniera rocambolesca per due papere del portiere. E una sconfitta, contro l’Empoli. Non è cominciata nel migliore dei modi la seconda avventura di Massimiliano Allegri alla Juventus. E il proseguo si annuncia essere decisamente in salita. Calendario a parte (dall’11 settembre al 29 la Juve giocherà sei partite), il tecnico bianconero dovrà fare i conti con i rientri dagli impegni con le nazionali. Detto che quasi sicuramente non farà affidamento sui sudamericani (Bentancur, Dybala, Cuadrado e Danilo), il cui rientro è previsto per venerdì sera a poche ore dalla partenza per la trasferta di Napoli, ieri Max Allegri ha dovuto incassare un’altra notizia negativa. Questa volta è arrivata direttamente da casa azzurri, dal ritiro della nazionale di Roberto Mancini a Reggio Emilia: Federico Chiesa, infatti, ha fatto rientro prima alla base per un problema ai flessori. Un problema che pone il calciatore ex Fiorentina a rischio per la sfida di sabato pomeriggio (fischio di inizio ore 18; arbitro designato Irratti) contro il Napoli allo stadio “Maradona”. Intanto dagli Stati Uniti si apprendono nuovi dettagli sulla bufera che ha coinvolto McKennie. Nei giorni scorsi si era parlato di autografi firmati con mascherina abbassata ma dagli States arrivano altri dettagli sull’esclusione del texano dalla nazionale Usa. In particolare Espn riporta due violazioni del protocollo Covid. Per questi motivi, il ct Berhalter ha deciso di rispedire anticipatamente a Torino il centrocampista. «Il centrocampista degli Stati Uniti Weston McKennie è stato mandato a casa dal manager della squadra nazionale Gregg Berhalter per aver trascorso una notte fuori dalla bolla Covid-19 della squadra a Nashville, nel Tennessee, oltre a portare un individuo non autorizzato all’interno della bolla nella sua stanza d’albergo in una sera diversa, entrambi i fatti hanno violato i protocolli Covid del team».